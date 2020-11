La puissance de l'armée iranienne est incroyable (le commandant de l'armée de l'air irakienne)

Le commandant de la division aéroportée de l'armée iranienne, le général Yousef Qorbani, et son homologue irakien, le général Samir Zaki Hussein, se sont rencontrés dimanche à Téhéran.



Les deux commandants ont discuté d'un éventail de sujets, y compris des moyens d'améliorer la coopération en matière de défense et de formation entre les deux parties et d'échanger les expériences et l'équipement dans l'industrie des hélicoptères.



Le général irakien accompagne le ministre de la Défense irakien, le lieutenant général Juma Anad Saadoun, lors d'une visite officielle à Téhéran.



Lors d’une réunion avec son homologue iraquien samedi, le Ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a exprimé la volonté du pays de renforcer la puissance de défense de l’Iraq et de répondre à ses demandes d’équipement militaire.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**