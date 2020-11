Twitter suspend le compte du ministre iranien du pétrole

La décision de Twitter, en contradiction avec la liberté d'expression, faisait suite aux sanctions imposées par les États-Unis au ministre iranien du pétrole il y a quelque temps.



Commentant l'embargo américain qui lui a été imposé, Zanganeh a déclaré: L'imposition de l'embargo à moi et à mes collègues est une réaction émotionnelle à l'échec de la politique de Washington visant à réduire à zéro les exportations de pétrole iranien.

«L'ère de l'exclusivité dans le monde est terminée, et l'industrie pétrolière iranienne ne s'arrêtera pas», a déclaré Zanganeh.



L'imposition des sanctions au ministre iranien du pétrole indique que les Etats-Unis n'ont plus d'options pour imposer de nouveaux embargos contre l'Iran, et avant qu'il ne soit opérationnel, il s'agit plutôt d'une guerre psychologique.

