L'ère post-Trump: le retour des investisseurs européens sur le marché iranien

D'après un rapport du Site Bloomberg, une conférence destinée aux sociétés européennes qui souhaitent investir sur les marchés iraniens, si les sanctions américaines sont à nouveau levées, aura lieu le mois prochain.

Le Forum des affaires Europe-Iran , financé par l'Union européenne, se déroulera du 14 au 16 décembre et sera le premier du genre en deux ans, selon un communiqué de ses organisateurs.

Les conférences internationales sur l'économie, le commerce et les secteurs bancaires de l'Iran avaient explosé à la suite de l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et la Chine, mais elles ont pratiquement disparu après que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord en 2018 et renouvelé un régime de sanctions illégales contre la République islamique.

Le président élu Joe Biden s'est engagé à ramener les États-Unis à l'accord sur l'Iran, qui a été négocié par l'administration Obama lorsqu'il était vice-président. Il a dit qu'il voulait que l'Iran revienne au plein respect de l'accord en échange que les États-Unis fassent de même et lèvent les sanctions.

La conférence sur l'investissement est organisée par le Centre du commerce international des Nations Unies - une agence gérée conjointement par les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce - et l'Organisation iranienne de promotion du commerce.

Le Think Tank italien "La Maison européenne-Ambrosetti", basée à Milan, soutient également l'événement, et accueillera ce forum sur sa plate-forme de conférence en ligne.

