Covid-19 : les chiffres en Iran ce 16 novembre

« Depuis le début du déclanchement de l'épidémie du Covid19 en Iran 564 699 patients se sont rétablis et sont sortis de l'hôpital, grâce aux efforts du personnel sanitaire et médical », a déclaré ce lundi 16 novembre, Sima Sadat Lari, porte-parole du ministère iranien de la Santé.

Le bilan de l’épidémie en Iran s’établit désormais à 42.000 morts pour 755.121cas confirmés de contamination, depuis la généralisation des tests PCR, ajoute cette autorité sanitaire.

Plus de 54 millions de personnes dans le monde ont été touchée par la maladie mortelle à ce jour, dont plus d'un million et 300 000 personnes sont décédées.

