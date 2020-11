Le Pouvoir judiciaire iranien qualifie de « grand scandale » les élections américaines

S’exprimant à l’occasion d’une réunion du Conseil suprême du Pouvoir judicaire, ce lundi 16 novembre, Ebrahim Raïssi a poursuivi : « Les Américains ont essayé de s’exposer comme une société avancée, mais ils ont échoué dans leur tentative. Aujourd'hui, il est clair pour nous et pour toutes les nations du monde qu'ils veulent dominer les sociétés et les pensées et les idées des peuples du monde par les tactiques de menace et de distorsions, mais leurs menaces n'affecteront pas notre société vigilante et perspicace. »