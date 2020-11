L'Iran souligne la nécessité pour l’AIEA d'assurer la mise en œuvre efficace des programmes de coopération

Il a qualifié d’ «ultra importants » les efforts du Secrétariat de l'Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA) pour assurer une mise en œuvre « efficace » des programmes de coopération technique liés au nucléaire avant d’indiquer que la réalisation de cet objectif exigeait une forte solidarité et une coopération à tous les niveaux à l’échelle mondiale.

Kazem Gharibabadi a ajouté : « Il faut veiller à ce que la situation difficile actuelle n'ait pas d'effet préjudiciable sur la mise en œuvre des programmes de coopération technique de l'Agence, et surtout, il faut s'assurer que ces projets ont des garanties suffisantes. »

Le représentant iranien à Vienne, se référant au programme de coopération technique proposé par l'Agence pour 2021, a souligné : « Le Secrétariat est chargé de garantir l'utilisation des fonds fournis au Programme de coopération technique censés aider la réalisation des objectifs du programme de manière efficace et optimale et conformément aux besoins et priorités du pays. »

