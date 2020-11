70 tonnes de limes douces exportées depuis l’Iran vers l’Europe

Selon l'IRNA, Ali Jokar a déclaré : « Le citron doux (sucré) de Jahrom a été bien accueilli par les pays européens et asiatiques en raison de sa haute qualité, et il est prévu que 500 tonnes de ce fruit plein de vertus seront exportés vers les pays étrangers d'ici la fin de l’année ».

« La superficie cultivée de citrons doux à Jahrom est de plus de 10 000 hectares et on prévoit que 400 000 tonnes de limonettes seront encore récoltées dans cette ville », ajoute cette autorité agricole régionale.

