L'Iran parmi les cinq principaux producteurs de kits de dépistage rapide d'antigène du COVID-19

Un test rapide d'anticorps local, capable de détecter le coronavirus en 15 à 20 minutes, a été dévoilé mardi à Téhéran en présence du premier vice-président Es'haq Jahangiri.



Alireza Zali, chef du groupe de travail sur le contrôle des coronavirus à Téhéran, a déclaré que l'Iran, avec les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud et la Grande-Bretagne, avait mis au point cette technologie de pointe.



Ce test a été réalisé sur environ 500 patients sous la supervision de l'Institut Pasteur d'Iran et est totalement approuvé cliniquement, a-t-il ajouté.

Notant que cela augmentera les tests de coronavirus par habitant dans le pays, il a déclaré que «ce kit est passé par tous les processus et normes de recherche appropriés avec une puissance de détection de plus de 85%, ce qui est supérieur aux tests PCR.



Ce kit peut être utilisé pour les patients ambulatoires et donne accès aux personnes vivant dans des zones reculées et défavorisées du pays.



Sourena Sattari, vice-présidente de la science et de la technologie, a déclaré au Tehran Times en septembre que certaines des entreprises basées sur le savoir avaient atteint une capacité de production de plus de 200 à 300000 kits de diagnostic par jour, ce qui dépassait les besoins du pays en kits de diagnostic, et il existe un grand potentiel d'exportation.



Soulignant que la multiplication de la production d'équipements COVID-19 a conduit à des mesures importantes qui ont conduit à des économies de devises pour le pays, a-t-il déclaré «Cela nous a également aidés à faire face aux problèmes et à ne pas manquer d’équipement car peu importe combien d’argent nous avons donné, aucun pays n’avait le matériel à vendre.»

Il a également annoncé que deux types de kits de diagnostic sont désormais produits en masse par des entreprises basées sur le savoir, le premier étant les tests RT-PCR, dont 8 millions sont produits par mois; tandis que l'autre est des tests basés sur la sérologie, un total de 400 000 est fabriqué chaque mois et devrait atteindre jusqu'à 2 millions.



À l'heure actuelle, 40 ventilateurs avancés sont fabriqués quotidiennement dans le secteur des équipements médicaux, a-t-il expliqué.



Les entreprises basées sur la connaissance peuvent produire tout médicament efficace pour lutter contre le coronavirus ou approuvé par le comité scientifique dans un délai d'une semaine à 10 jours, a-t-il noté.



Mehdi Kashmiri, directeur de la technologie et de la planification au ministère des Sciences, a déclaré en juillet qu'environ 450 entreprises basées sur le savoir étaient actives dans le pays pour fabriquer des équipements de protection et des produits de traitement pour lutter contre le coronavirus.

Production de plus d'un million de masques par jour, production de plus de 1,5 litre de désinfectants par jour, kits de diagnostic, thermomètres sans contact, vêtements de protection, ventilateur font partie des produits fabriqués par ces entreprises, a-t-il ajouté.



Des produits innovants de fabrication iranienne dans le domaine du diagnostic, du dépistage et de la lutte contre le coronavirus ont également été dévoilés pour lutter contre la maladie, à savoir un générateur d'ozone, des écrans faciaux en nanotechnologie, une porte de désinfection et des kits de diagnostic moléculaire COVID-19.

