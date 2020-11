Iran: les exportations de cathodes en cuivre ont atteint 419 millions de dollars au premier semestre de cette année

Selon les tableaux statistiques de l'Iran Copper Industry Company, les prévisions projetées pour les six premiers mois de cette année étaient de 332 millions de dollars.



Tout au long du premier semestre, les exportations de cathodes de cuivre, de concentrés de cuivre et d'autres produits ont atteint 393 millions de dollars, et une valeur d'exportation de 423 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport aux prévisions .



Les statistiques montrent que si les ventes intérieures (cathodes de cuivre, soufre de molybdène, boues anodiques et autres produits) étaient estimées à 71,814 milliards de riyals pendant cette période, elles ont en réalité atteint 110,496 milliards de riyals, soit un excédent de 54%. .

Et de même, au cours des six premiers mois de cette année, les ventes de cathodes en cuivre ont atteint 91,826 milliards de riyals, soit une augmentation de 59% selon les prévisions. Pour cette période, il était prévu d'obtenir 57 604 milliards de riyals de la vente intérieure de cathodes en cuivre.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**