L'Iran est capable de répondre à toute aventure mélancolique de tout agresseur (porte-parole de la mission de l’Iran auprès des Nations Unies)

Alireza Miryousefi, porte-parole de la mission iranienne auprès des Nations Unies à New York, a déclaré à NBC news que le programme nucléaire iranien est purement à des fins pacifiques et à des fins civiles et que les politiques de Trump n'ont pas changé cela.

«Cependant, l'Iran s'est avéré capable d'utiliser sa puissance militaire légitime pour empêcher ou répondre à toute aventure mélancolique de tout agresseur», a-t-il ajouté.

Trump, à deux mois de son mandat, a demandé la semaine dernière des options pour attaquer le principal site nucléaire iranien, selon The New York Times.

