Iran: le commerce avec l'Afrique dépasse 180 millions de dollars en 7 mois

Rouhollah Latifi a estimé le volume du commerce entre les deux parties à 959 848 tonnes au cours des sept mois mentionnés.

Au cours de cette période, l'Iran a exporté 951 549 tonnes de marchandises d'une valeur de plus de 160,113 millions de dollars vers les pays africains, tout en important plus de 8 299 tonnes de produits d'une valeur de plus de 20,318 millions de dollars.

Comme annoncé précédemment par l'IRICA, l'Iran a exporté 65,5 millions de tonnes de produits non pétroliers d'une valeur de 18,2 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l'année en cours, enregistrant une baisse de 17,5% en termes de poids, par rapport au chiffre de l'année précédente. période.

Au cours de cette période, quelque 19,3 millions de tonnes d'une valeur de 20 milliards de dollars de marchandises ont été importées dans le pays, dont 13,8 millions de tonnes de produits de base.

