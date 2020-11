Acier: les exportations iraniennes se sont élevées à 3,1 millions de tonnes depuis le début de l'année

Les exportations de barres d'acier au cours des sept premiers mois de l'année civile iranienne en cours se sont élevées à 3 191 000 tonnes. Plus de 76,8% des exportations totales d'acier ont été consacrées aux blooms et aux billettes.

Le volume des exportations de billettes en fleurs pour la période considérée s'élevait à 2,451 millions de tonnes et les brames en acier à 740 000 tonnes.

Aujourd'hui, l'Iran est l'un des dix plus grands producteurs d'acier au monde et on s'attend à ce que d'ici 2025, après avoir augmenté sa production à 55 millions de tonnes par an, il occupe la 7e place.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**