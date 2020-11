Le ministre serbe de la Défense souligne le développement de la coopération avec l'Iran

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur iranien à Belgrade, Rachid Hassanpour, le ministre serbe de la Défense a évoqué l'amitié entre les deux pays, dont les liens historiques s'étendent depuis plus de 80 ans, et a déclaré: «Nous apprécions la position de principe de la République islamique d'Iran concernant le manque de reconnaissance officielle de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo».

Nebojša Stefanovića souligné que la République de Serbie restait attachée au principe de neutralité militaire et au maintien de la paix et de la stabilité dans le but du développement économique.



Pour sa part, l'ambassadeur iranien à Belgrade a annoncé la volonté de la République islamique d'Iran de faire progresser la coopération bilatérale dans divers domaines, y compris la défense, et a déclaré: Les énergies sont disponibles pour développer la coopération dans les domaines de la formation militaire et de la médecine militaire, ainsi que dans tous les autres domaines dans le contexte des intérêts des deux parties.



Lors de la réunion, l'ambassadeur iranien a adressé les félicitations et l'invitation du Ministre iranien de la Défense à son homologue serbe à se rendre à Téhéran.

