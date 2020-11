L'Iran parmi les sept principaux pays producteurs de ciment

La capacité iranienne de production de ciment est de 85 millions de tonnes et la demande intérieure est de 65 millions de tonnes. L'Iran est aujourd'hui l'un des sept plus grands producteurs de ciment au monde.

« Au cours des cinq premiers mois de cette année (à partir du 21 mars qui marque le début de l'année civile iranienne), l'Iran a exporté 5 847 201 tonnes de ciment d'une valeur de plus de 127 990,9 millions de dollars vers 28 pays », ont annoncé en septembre 2020 les douanes iraniennes.

L'Inde, l'Afghanistan, la Russie, l'Irak, le Qatar, le Kenya, le Koweït, Sri Lanka, le Pakistan, l'Arménie, le Turkménistan, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, la Chine et Oman figuraient parmi les destinations d'exportation.

L'Irak, le Koweït et l'Afghanistan représentent les plus importantes importations de ciment iranien.

