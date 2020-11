Le rôle du Service de renseignement saoudien dans les attentats terroristes en Iran

Le Centre de relations publiques et d'information du ministère iranien des Renseignements a publié des correspondances entre le groupuscule terroriste Al-Nidhal et les services de renseignement saoudiens.

Farajollah Chaab, le chef du groupe séparatiste "Al-Nidhal", a été arrêté le 12 novembre, avec des opérations spécialisées et combinées du ministère iranien des Renseignements.

Selon le ministère iranien des Renseignements, le chef du groupe séparatiste Al-Nidhal avait planifié plusieurs opérations de grande envergure à Téhéran et à la province de Khouzestan ces dernières années.

Ce communiqué ajoute: "Malgré l'émission d'un mandat d'arrêt international contre les dirigeants de ce groupuscule, ils ont géré des opérations terroristes en Iran. Le principal auteur de l'attaque terroriste sanglante du 22 septembre 2018 à Ahvaz, qui est maintenant entre les mains du ministère des Renseignements, a également donné des détails sur d'autres opérations terroristes et sanglantes de ce groupuscule."

Lors de l'attentat terroriste du 22 septembre 2018, un groupe terroriste armé séparatiste a attaqué la cérémonie de la Semaine de la Défense Sacrée à Ahvaz, et en ciblant les femmes, les hommes et les enfants, a tué 25 personnes et a blessé 68 personnes.

