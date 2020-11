Hystérie anti-iranienne : les Etats-Unis « échoués » dans leurs objectifs (Rohani)

S'exprimant lors d'une réunion du cabinet ce mercredi 28 novembre, Hassan Rohani évoque l’échec des États-Unis dans ses tentatives anti-iraniennes sur plan politique, juridique et moral pour dire : « C’est vrai que les États-Unis ont créé des problèmes pour le peuple iranien, mais ils ont fini par échouer dans leurs objectifs contre l'Iran. »

« Après avoir retiré son pays de l'accord nucléaire (Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC)), Trump s'attendait à ce que tous les autres pays le suivent. Mais aucun pays ne l'a suivi. Même l'Union européenne, amie traditionnelle des États-Unis, ne l'a pas suivi, la Chine et la Russie (deux autres signataires du Pacte) non plus ! », a rappelé le Président Iranien.

Faisant référence à l'échec des États-Unis à empêcher la levée de l'embargo sur les armes conventionnelles contre l'Iran, M.Rohani a poursuivi : « Nous avons mis fin à l'embargo sur les armes. Et aujourd'hui, nous pouvons librement acheter et vendre des armes dans le cadre des règles internationales. »

« La future administration américaine, quel que soit le groupe, devra lever les sanctions et devra se rendre au peuple iranien, car la pression maximale a échoué. Personne ne peut le nier, et les démocrates et les républicains savent tous que cette pression maximale des États-Unis sur l'Iran a échoué», a conclu le Président de la RII.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**