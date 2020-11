Le Président Rohani plaide pour l’élargissement des relations Irano-omanaises dans tous les domaines

«Je félicite sincèrement Votre Excellence et le peuple honorable de votre pays à l'occasion de la Fête nationale du Royaume d'Oman. J'espère que les relations entre les deux pays amis, Iran et Oman, se développeront davantage en vertu de la fraternité, de la coopération et des efforts conjoints dans tous les domaines», peut-on lire dans le message du Président Rohani, rapporte mercredi 28 novembre l’IRNA citant le site d’information présidentiel.

«Je félicite sincèrement Votre Excellence et le peuple honorable de votre pays à l'occasion de la Fête nationale du Royaume d'Oman. J'espère que les relations entre les deux pays amis, Iran et Oman, se développeront davantage en vertu de la fraternité, de la coopération et des efforts conjoints dans tous les domaines», peut-on lire dans le message du Président Rohani adressé à Haitham bin Tariq Al Said, Sultan d’Oman, rapporte mercredi 28 novembre l’IRNA citant le site d’information présidentiel.

« Je prie Dieu tout-puissant de vous donner, Votre Excellence, une bonne santé et le succès, ainsi que l'honneur et la fierté au peuple musulman du Royaume d'Oman », ajoute-t-il.