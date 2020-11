Exportations iraniennes de sucreries et de chocolat : 5% de croissance

Selon IRNA, les Douanes iraniennes avaient précédemment annoncé qu'au cours des quatre premiers mois de cette année, plus de 39 588 tonnes de bonbons et chocolats iraniens d'une valeur de 58,9 millions de dollars avaient été exportées vers plus de 38 pays.

Au cours de cette période également, 106 336 tonnes de pain sec et frais et de pâte sèche, biscuits, gaufrettes et autres produits céréaliers d'une valeur de plus de 94 millions et 883 000 dollars ont été exportées vers plus de 53 pays.

Parmi les destinations du pain, des bonbons et des chocolats iranien on peut citer : La Norvège, les Pays-Bas, l'Australie, l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, la Malaisie, le Japon, la Pologne, Djibouti, l'Arménie, la Russie, le Pakistan, le Koweït, la Côte d'Ivoire, le Qatar, le Kirghizistan, la Suisse, la Chine, Bahreïn, l’Irak, le Tadjikistan, la Somalie, le Yémen, les EAU, l’Afghanistan, la Biélorussie, le Niger e, Oman.

