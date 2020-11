Iran : un congrès international sur les soins infirmiers tenu à Machhad

Le secrétaire scientifique du Congrès, Amir reza Saleh Moqaddam, s’exprimant mardi 27 novembre au micro de l’IRNA en marge de la cérémonie inaugurale de ce rendez-vous international, a déclaré : « Cet événement scientifique dont la ville de Machhad est hôte se poursuivra pendant trois jours et avec le soutien du Centre de contrôle des infections des Hôpitaux universitaires de Genève.

« Lors de ce Congrès, des intervenants de l'Iran et des États-Unis, du Canada, de la France, de la Suisse, de Malte, de la Turquie, de la Finlande, de l’Allemagne, du Danemark et de la Belgique prendront la parole et se pencheront sur les dernières évolutions médicales dans diverses spécialités », ajoute le Dr Amir Reza Saleh Moqaddam.

Il a poursuivi : « 6 750 infirmiers participent iraniens et étranges à ce Congrès. Au menu 45 webinaires, tables rondes et conférences. Chaque table ronde est de 150 personnes.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**