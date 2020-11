La politique de «pression maximale» de Pompeo a échoué (Téhéran)

S'exprimant dans une interview exclusive avec Press TV, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la République islamique était prête à revenir à la pleine mise en œuvre de son accord nucléaire avec les pays du monde, mais se méfiait de la façon dont la prochaine administration américaine allait agir.



«L’Iran est définitivement prêt si l’autre partie est prête à revenir à la pleine mise en œuvre du JCPOA», a déclaré mardi Saeed Khatibzadeh, au studio de la chaîne de presse internationale iranienne à Téhéran.

Il faisait référence par abréviation au Plan d'action global conjoint, le nom officiel de l'accord nucléaire historique de 2015 conclu entre la République islamique et le groupe de pays P5 + 1, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. plus l'Allemagne.



L'administration du président américain désormais sortant, Donald Trump, a abandonné l'accord en 2018 en vertu de sa politique de «pression maximale» contre l'Iran.



Washington a ensuite rétabli les sanctions qu'il avait levées une fois devenu membre du JCPOA, et a également commencé à inciter les autres à s'engager dans les interdictions et à arrêter leur commerce avec Téhéran.

La République islamique, cependant, a adopté des mesures économiques antithétiques en vertu d'une directive du chef de la Révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei de «l'économie résistive», et a également commencé à prendre des contre-mesures nucléaires pour riposter contre le non-engagement des États-Unis et d'autres envers le JCPOA .



Les représailles combinées de l’Iran ont à présent incité de nombreux responsables mondiaux, médias et observateurs à identifier ouvertement la campagne américaine comme une campagne avortée. Khatibzadeh, à son tour, a déclaré que la poussée avait évolué vers un «échec maximal» pour Washington.

L’Iran va-t-il «faire confiance» aux États-Unis?



Lorsqu'on lui a demandé si l'Iran «ferait confiance» aux États-Unis si le président élu Joe Biden devait prendre le contrôle de la Maison Blanche, le porte-parole a déclaré que les États-Unis avaient montré à tout le monde qu'ils n'étaient pas dignes de confiance.



«Le problème n'est pas la confiance. En fait, l'accord nucléaire a été négocié sur la base d'une méfiance mutuelle. Donc, c'est le plus important. Et nous examinons simplement le comportement de qui dirigera la Maison Blanche », a-t-il dit, et a noté qu'il était trop tôt pour dire ce qui allait se passer dans le futur.

Le responsable iranien, quant à lui, a répondu à l'affirmation de l'administration américaine boiteuse selon laquelle elle allait construire un «mur de sanctions» que, selon certains responsables, aucune administration américaine ne serait en mesure de s'effondrer pour revenir au JCPOA et lever le restrictions économiques.



"Dans leurs propres mots ..." il ne reste plus rien à sanctionner ", a déclaré Khatibzadeh, citant les aveux des responsables américains concernant l’ampleur de la frénésie de sanctions de Washington contre l’Iran.



«Celles-ci font partie de la guerre psychologique contre les Iraniens», a-t-il dit, ajoutant: «Ils ne peuvent rien faire de plus que de poursuivre cette guerre psychologique contre la nation iranienne.»

Le responsable a déclaré que les responsables américains sortants faisaient de telles déclarations par frustration et afin de convaincre le monde que leur politique de pression maximale était toujours en vigueur.



"Tout le monde sait dans quelle mesure il n'a pu atteindre aucun des objectifs de sa politique."

