Un navire de guerre océanique rejoint la flotte navale du CGRI

Le navire de guerre océanique local porte le nom d'Abdollah Rudaki, un commandant de la marine du CGRI martyrisé dans une attaque d'assassinat.



Le navire iranien a rejoint la flotte de la marine des pasdaran lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le commandant du CGRI, le général de division Hossein Salami et plusieurs hauts responsables militaires.

Le navire de guerre océanique, long de 150 mètres et pesant 4 000 tonnes, est un navire polyvalent pour les opérations à longue portée. Il est équipé de missiles, de systèmes de défense aérienne et de radars.



Le navire de guerre Rudaki a été équipé d’un radar à balayage de phase tridimensionnel, de missiles mer-mer et mer-air, de systèmes de communication avancés pour la guerre électronique et du système de missiles «Khordad 3rd».



Le navire militaire est capable de transporter des hélicoptères, des drones et des bateaux d'attaque.



Le CGRI a déclaré que le nouveau navire de guerre, connu sous le nom de «ville marine» mobile, effectuerait des missions de combat, de reconnaissance et de logistique dans les océans dans le but d'assurer une sécurité durable sur les routes maritimes et de sauver les navires de commerce et les bateaux de pêche de l'Iran et des pays de la région.

La marine du CGRI s'était déjà déclarée prête à envoyer des navires dans les eaux internationales.



Alors que la marine iranienne est chargée de protéger les eaux territoriales de la mer d'Oman, la marine du CGRI s'est engagée à assurer la sécurité des eaux iraniennes dans le golfe Persique.



La marine du CGRI affirme que la sécurité du golfe Persique sera assurée sans la présence de forces étrangères, en particulier des Américains.

