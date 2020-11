Transport : 9 projets majeurs seront inaugurés d’ici la mi- été (Rouhani)

S'exprimant jeudi lors de la cérémonie d'inauguration de 13 projets de transport à travers le pays, le président Hassan Rohani a évoqué la situation géographique particulière de l'Iran dans la région et dans le monde, déclarant: "Le survol de 1400 vols depuis l'espace aérien iranien indique que la position de notre pays, non seulement dans le secteur du transport aérien, mais aussi dans les secteurs ferroviaire, routier et portuaire est très spéciale et précieuse."



Déclarant que l'exploitation des autoroutes et des autoroutes dans tout le pays augmente la sécurité et réduit le temps de circulation, le président Rouhani a déclaré: "Le gouvernement a travaillé dur pour utiliser les nouvelles technologies parallèlement au développement du transport ferroviaire et routier."



Le président a également ajouté: «L'utilisation des nouvelles technologies dans l'industrie des transports a été l'un des efforts de ce gouvernement».

Rouhani a déclaré qu'après la signature du JCPOA, l'Iran avait acheté 16 nouveaux avions et que s'il n'y avait pas eu la méchante administration américaine, l'Iran aurait déjà pris livraison de dizaines de nouveaux avions.



Faisant référence à l'achat de 16 nouveaux avions après le JCPOA, le président a déclaré: «L'un des complots des États-Unis empêche le transit dans la région via l'Iran».



"La rénovation de la flotte de transport était l'une des principales priorités du gouvernement, mais l'atrocité du gouvernement américain l'a ralenti", a-t-il poursuivi.



De grands projets ont été inaugurés dans le secteur des transports et le système autoroutier et autoroutier du pays sous les onzième et douzième gouvernements, a-t-il ajouté, "Actuellement, 9 grands projets d'autoroutes sont en cours dans le pays. D'ici la fin de ce gouvernement, 9 grands projets dans le domaine des routes et des transports seront inaugurés. "

Il a ajouté: "Tôt ou tard, le monde se débarrassera du coronavirus et le tourisme, l'industrie et les transports prospéreront à nouveau."



Rouhani a également ajouté: «Malgré tous les problèmes, un excellent travail a été fait dans le domaine du transport en commun, de la construction ferroviaire et de la modernisation de ce gouvernement».



Il a poursuivi: "Le développement du transit du nord au sud et de l'est à l'ouest crée une grande transformation dans la région."



"Le travail acharné du gouvernement pour renforcer le gouvernement électronique, numériser l'économie et développer des entreprises basées sur la connaissance se poursuivra jusqu'au dernier jour", a ajouté Rouhani.

