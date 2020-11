L'ambassade d'Italie à Téhéran organise un webinaire sur le soutien à la coopération commerciale avec l'Iran

Selon un communiqué de presse publié jeudi par l'ambassade d'Italie à Téhéran, le webinaire intitulé «Le marché iranien entre restrictions et opportunités.

Les instruments de soutien aux PME »ont eu lieu en coopération avec la Chambre de commerce italo-iranienne à Rome.

L'événement, qui a accueilli 130 PME italiennes (petites et moyennes entreprises), a fourni aux entreprises participantes des informations pratiques et actualisées sur les opportunités de coopération conjointe et a également mis en évidence divers instruments mis à la disposition des entreprises italiennes par les institutions italiennes et européennes pour soutenir leurs activités avec Iran.

Dans ses salutations, l'ambassadeur d'Italie à Téhéran, Giuseppe Perrone, a déclaré que la réunion faisait partie d'une série d'initiatives organisées par l'ambassade pour apporter un soutien concret aux relations commerciales bilatérales.

Le 22 juillet, l’ambassade d’Italie avait organisé un forum d’affaires sur «Les relations économiques entre l’Italie et l’Iran dans le contexte actuel: secteurs non pétroliers, rôle du SME, soutien de l’UE», indique le communiqué de l’ambassade.

Le forum s'est tenu en coopération avec la Maison européenne Ambrosetti (une société de conseil fondée par la Maison européenne en 1965) et la Chambre de commerce de Téhéran.

Plus de 800 entrepreneurs et professionnels d'Italie et d'Iran ont pris part à cet événement avec des centaines de réunions virtuelles B2B (business-to-business).

