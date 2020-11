Production de la première boîte de vitesses automatique en Iran par un jeune inventeur d'Urmia

Il s’agit d’Ismail Atarod , un jeune inventeur qui s’est lancé dans la production des boîtes de vitesses automatiques.

Le Président de l'Université technique et professionnelle de l'Azerbaïdjan occidental, Sirous Youssefi, à l’ouest de l’Iran, notant que plus de 90% des pièces de cette boîte de vitesses sont fabriquées localement, a déclaré : «La conception et le moulage de ce produit sont également complètement indigènes et unique dans leur genre».

Sirous Youssefi a déclaré qu'une puissance élevée et une efficacité économique sont les avantages de cette boite de vitesse par rapport aux modèles étrangers similaires.



Réduire le coût des services après-vente et faciliter l'accès à ces services sont d'autres avantages de ce produit

Une boîte de vitesses est un dispositif mécanique, et souvent mécatronique sur les véhicules récents, permettant d'adapter la transmission d'un mouvement entre un arbre moteur et un arbre récepteur. Utilisée dans de multiples contextes (machine-outil, véhicule automobile terrestre, etc.), son cas d'utilisation la plus fréquente est la transmission de la puissance d'un moteur en adaptant le couple moteur au besoin de l'arbre récepteura.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**