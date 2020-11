4 lutteurs iraniens retenus pour la Coupe du Mode se rendent en Serbie

Selon le rapport du vendredi 20 novembre de l’IRNA, Hamid Sourian a déclaré : « Après que les entraîneurs des équipes nationales des luttes libre et gréco-romaine eurent annoncé leur avis final sur l'envoi des lutteurs de notre pays à la Coupe du monde en Serbie, la Fédération iranienne de Lutte prend les mesures nécessaires pour y envoyer 4 lutteurs et 2 entraîneurs dans les deux disciplines ».

En lutte libre, Hassan Yazdani et Kamran Qassempour dans la catégorie de 86kg et 92 kg sous le coaching de Gholamreza Mohammadi, et en lutte greco-romaine, Hossein Nouri et Mohammad Hadi Saravi dans la catégorie de 87kg et 97 kg, sous le coaching de Behrouz Hazratipour, ont été choisis pour participer aux compétitions, selon cette autorité sportive..



La capitale serbe Belgrade sera l’hôte de la Coupe du monde 2020 cette fin décembre.

