Nucléaire : pour l’Iran l'adhésion d'Israël au TNP est la seule issue pour «compenser la crise »

Londres (IRNA)- « Adhésion immédiate et inconditionnelle du régime israélien au TNP et placer sous la surveillance et le contrôle des Garanties globales de l’AIEA, toutes ses matières, activités et installations nucléaires, est le seule mesure pour compenser la crise nucléaire actuelle sévissant au Moyen-Orient, insiste le représentant de l'Iran auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Kazem Gharibabadi.

Selon le rapport du vendredi de l’IRNA, Kazem Gharibabadi prononçant un discours lors d'une réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l'AIEA se penche sur divers sujets dont les capacités nucléaires d’Israël, un Moyen-Orient dénucléarisé et la mise en œuvre des garanties nucléaires en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Il également brossé à cette occasion un tableau détaillé sur les positions de la République islamique d’Iran. « Il est fortement déplorable que le régime israélien, en tant que seule non-partie au Traité de non-prolifération d’armes nucléaires, au Moyen-Orient, empêche la mondialisation de ce document », regrette le diplomate. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**