Forum commercial Iran-Europe, une plate-forme pour augmenter les exportations non pétrolières du pays

Téhéran (IRNA) – "Le forum commercial Iran-Europe se tiendra sous forme de webinaire du 14 au 16 décembre 2020 dans le but de créer la plate-forme nécessaire pour la coopération commerciale, scientifique et technologique en vue d'augmenter les exportations non pétrolières de l'Iran.", a déclaré que le conseiller aux affaires internationales de l'Organisation iranienne de développement du commerce.

Selon Mirhadi Seyyedi, conseiller aux affaires internationales de l'Organisation de développement du commerce d'Iran, le Forum des affaires Europe-Iran, soutenu par l'Union européenne, se déroulera du 14 au 16 décembre 2020. Ce forum est organisée par le Centre du commerce international des Nations Unies - une agence gérée conjointement par les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce - et l'Organisation iranienne de promotion du commerce. Le Think Tank italien "La Maison européenne-Ambrosetti", basé à Milan, soutient également l'événement, et accueillera ce forum sur sa plate-forme de conférence en ligne. Le centre iranien Bourse & Bazar aussi est un autre partenaire de ce forum international. Ce forum comprend deux volets; la conférence virtuelle qui se déroule du 14 au 16 décembre et le Networking commercial qui se fait du 1er jusqu'au 21 décembre. Les sociétés iraniennes et européennes peuvent s'enregistrer gratuitement dans ce forum via le site www.europeiranbusinessforum.com. Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench