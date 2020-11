L'UNICEF a apprécié l'ordre de l'Ayatollah Khamenei sur l'éducation des enfants de ressortissants étrangers

Mandeep O'Brien, la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Iran, qui s'exprimait par vidéoconférence lors de la cérémonie de clôture de l'école d'automne des droits de l'enfant organisée dans la province de Sistan et Baloutchistan, tout en soulignant les grandes réalisations du gouvernement iranien pour les enfants, a déclaré: "Suite à l'accent mis par le Guide suprême de la Révolution islamique en 2015 sur le bénéfice maximal des enfants de ressortissants étrangers des écoles iraniennes, la possibilité d'utiliser les établissements éducatifs a été offerte à plusieurs enfants, ce qui est une étape très précieuse."

"L'UNICEF a coopéré avec succès avec les autorités iraniennes dans un certain nombre de programmes destinés aux enfants, y compris un appui technique offert à la partie iranienne pour la soumission de rapports périodiques à la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE)." a ajouté la représentante de l'UNICEF en Iran.

Notant les effets négatifs de la pandémie du coronavirus sur les projets concernant les enfants, Mme Mandeep O'Brien a précisé: "L'UNICEF s'emploie à réduire les dommages causés par cette pandémie dans le domaine liés aux enfants, en particulier dans le secteur éducatif."

La représentante de l'UNICEF en Iran a également apprécié les réalisations de la République islamique d'Iran dans le domaine de la santé et de l'immunité infantiles et a précisé: "Une couverture de 99% contre les épidémies et la vaccination des enfants a largement réduit le taux de mortalité chez les enfants en Iran."

