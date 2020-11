Le film iranien «Asak» remporte le prix du festival Arica Nativa au Chili

Asak, qui signifie petit moulin manuel, raconte l'histoire d'un vieil homme iranien qui, par le lissage et le polissage des pierres, obtient ceux dont il a besoin pour fabriquer plus tard des pots et des concasseurs avec des outils simples, tels que des haches à main, afin de couvrir les frais de son entretien.

Auparavant, le travail de Zamanpur avait déjà reçu plus de 30 prix nationaux et internationaux dans divers concours organisés en Iran, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Russie, au Qatar, en Egypte, en Turquie, etc.

Arica Nativa est un festival de films d'art et d'essai qui attire les nouvelles générations en revendiquant la conservation des trésors naturels et culturels de la planète.

Le festival propose les médias audiovisuels comme outils d'éducation et de promotion de cultures qui survivent loin des villes.

