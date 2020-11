Khatibzadeh: le Canada doit abandonner sa politique des doubles standards

Saeid Khatibzadeh a déclaré ce matin lors de sa conférence de presse tenue en ligne: "À la suite des actions politiques, destructrices et anti-droits de l'homme du Canada en conjonction avec le terrorisme économique américain et les courants contre-révolutionnaires, nous avons convoqué, le 17 novembre et l'ambassadeur d'Italie qui représente des intérêts du Canada en Iran. Le gouvernement du Canada doit honorer ses engagements et renoncer à sa politique des doubles standards. Il existe de nombreux domaines de coopération entre l'Iran et le Canada. Cependant, l'approche du gouvernement canadien a été destructrice au fil des dernières années."

La République islamique d'Iran a déjà condamné la récente résolution de l’ONU rédigée et proposée par le Canada en la considérant comme une répétition des affirmations «sans fondement» sur la situation des droits de l’homme en Iran, affirmant qu’elle prouvait plutôt «l’hypocrisie» du groupe «notoire» de pays qui l’ont votée.

Cette résolution anti-iranienne a été adoptée avec 79 votes "oui" à la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies mercredi, même si 32 pays ont voté contre et 64 autres se sont abstenus de voter.

