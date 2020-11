Construction d’une raffinerie de pétrole : l'Indonésie examine la proposition de l'Iran

« L'Iran a proposé de construire une raffinerie d'une capacité de plus de 100 000 barils par jour à Java, en Indonésie », a déclaré dimanche Wiratmaja Puja, Directeur général du ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales, rapporte l’IRNA citant le site d’information Fuels and Lubes.

Des sources iraniennes ont cité Hassan Khosrowjerdi, président de l'Union des exportateurs de pétrole et de gaz et président du conseil conjoint irano-indonésien des raffineries, affirmant que le projet proposé était évalué à 8,4 milliards de dollars.

