Mondiaux de karaté virtuel: 4 médailles dont 3 en or pour l’Iran

Les épreuves se sont déroulées dans deux groupes d'âge pour les mineurs et les adolescents.



Bahareh Mahdiyoun et Masoumeh Rahimi (9-10 ans et 11-12 ans) ont remporté respectivement deux médailles d'or et de bronze, et Zahra Shakoury et Soraya Iskandari ont remporté deux médailles d'or dans la catégorie des adolescents (13 à 14 ans et 15 ans) respectivement.



Les compétitions ont eu lieu avec la participation de joueurs de karaté de 13 pays dont l’Italie, la Malaisie, l’Iran, le Bangladesh, le Singapour, la Slovénie, la Pologne, la Bosnie-Herzégovine, l’Inde, l’Irak, le Népal, l’Indonésie, le Sri Lanka et l’Afghanistan et en deux sections pour garçons et filles.

