Le Canada est devenu un refuge pour les corrompus et les auteurs, selon le chef du pouvoir judiciaire iranien

Les pays ont réalisé que les droits de l'homme sont devenus un outil pour exercer des pressions sur les États indépendants dans le monde,.



Raeisi a souligné que le Canada violait les droits de l’homme, ajoutant que le pays était considéré comme un havre pour les corrupteurs et les criminels.



L’ONU n’est pas cohérente dans la lutte de l’Iran contre les drogues et les trafiquants, a-t-il souligné.



Le chef de la magistrature a souligné que l'ONU salue notre performance et, d'autre part, prend des résolutions contre nous.



Si l'Iran ne prend aucune mesure concernant le transit de la drogue, la drogue sera largement disponible dans toute l'Europe et en Amérique, a-t-il averti.

