Une réunion importante depuis Genève pour l’avenir de l’Afghanistan commence en présence de Zarif

La conférence quadriennale d'annonces de contributions est une occasion importante pour l'Afghanistan et la communauté internationale de s'engager à atteindre des objectifs communs de promotion du développement durable, de la prospérité et de la paix dans le pays, selon la MANUA.



Un objectif central de la conférence est de déterminer des objectifs de développement communs et des engagements pour la période 2021–24 pour le gouvernement afghan et la communauté internationale.



Les objectifs de développement communs guideront la coopération au développement et fourniront un soutien financier à l'Afghanistan. Outre les promesses de soutien financier, un nouveau cadre de développement, une déclaration politique commune et une nouvelle architecture de l’aide répondant aux besoins et aux priorités de développement de l’Afghanistan sont les résultats attendus de la conférence.

La plénière de la conférence aura lieu le 24 novembre, avec des événements parallèles le 23 novembre.

La conférence devrait rassembler plus de 70 pays, organisations et agences internationales, ainsi que des représentants de la société civile. Il s'est tenu pour la dernière fois en 2016 à Bruxelles et à Tokyo en 2012. En raison de l'éclosion de la pandémie COVID-19, la conférence de cette année aura lieu virtuellement, le Palais des Nations à Genève demeurant la plaque tournante de toute la logistique.

