La politique de sanctions contre les pays indépendants «un échec total» (Qalibaf)

Mohammad Baqer Qalibaf a fait ces remarques lors d'une réunion lundi avec l'ambassadeur de Turquie à Téhéran Derya Örs, au cours de laquelle il a également souligné les liens historiques profonds entre Téhéran et Ankara.



«Malgré l'imposition de sanctions injustes et la mise en œuvre de la politique unilatérale des États-Unis contre la République islamique d'Iran, la production nationale est devenue plus robuste et les menaces se sont transformées en opportunités», a déclaré Qalibaf.

Il a noté que l'éclosion de la pandémie mortelle de coronavirus avait affecté les relations commerciales entre l'Iran et la Turquie et provoqué des problèmes sur les marchés frontaliers, exprimant l'espoir que les responsables des deux pays prendraient au plus tôt les dispositions nécessaires pour résoudre le problème.



L'expansion de la coopération parlementaire avec les pays voisins, en particulier la Turquie, fait partie des principales priorités du Parlement iranien, a déclaré Qalibaf, ajoutant que la promotion de l’interaction entre les parlements des deux pays aurait des effets «positifs» sur les développements régionaux et internationaux.



Trump, critique féroce d'un accord nucléaire historique de 2015 entre l'Iran et six puissances mondiales, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), a retiré unilatéralement Washington de l'accord en mai 2018 et a déchaîné les sanctions les plus sévères de tous les temps contre la République islamique au mépris de la critique mondiale.

Les États-Unis ont déclenché la soi-disant campagne de pression maximale et ont ciblé la nation iranienne avec des mesures restrictives draconiennes afin de la mettre à genoux, mais l'économie iranienne continue de fredonner et se remet sur pied.



Critique de la sortie de Trump de l'accord, le président élu américain Joe Biden a déclaré qu'il ramènerait les États-Unis à l'accord nucléaire iranien comme point de départ pour les négociations de suivi.



Le président iranien Hassan Rohani a déclaré mercredi que les développements actuels indiquent que la nouvelle administration américaine devrait passer d'une posture de menaces contre l'Iran à une attitude de recherche d'opportunités avec le pays.

«Avec la situation qui a été créée, nous passerons à l'avenir d'une atmosphère de menaces créée par cette administration voyou [américaine] à une atmosphère d'opportunités», a-t-il déclaré.



Örs, pour sa part, a déclaré que Téhéran et Ankara entretenaient des relations historiques et croissantes et a appelé à l'élimination des obstacles sur la voie de l'expansion des liens mutuels dans divers domaines.



Le diplomate turc a également invité le haut parlementaire iranien à se rendre dans son pays.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**