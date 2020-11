Iran: les exportations vers les pays de la CEI ont atteint 692 millions de dollars au premier semestre

Selon Behrouz Olfat, directeur du département Europe et Amérique de TPO, parmi les 12 pays de la CEI, les exportations iraniennes vers la Biélorussie, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Russie, le Tadjikistan et la Moldavie au cours de la période mentionnée ont augmenté par rapport à la même période l'année dernière, tandis que les exportations vers la Géorgie, le Turkménistan, l'Arménie, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et l'Azerbaïdjan ont diminué.



"L'épidémie de coronavirus et par conséquent les restrictions sanitaires et la fermeture des frontières dans certains pays, en plus des différends frontaliers entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans la région du Haut-Karabakh ainsi que les sanctions américaines ont été efficaces pour réduire les exportations de notre pays vers la Communauté des indépendants États », a expliqué Olfat.

Les importations de l'Iran en provenance de la région mentionnée au cours des six premiers mois de cette année ont été estimées à 811 millions de dollars, en baisse de 2% par rapport à la même période de l'année dernière, bien que les importations en provenance de Russie et d'Ukraine aient légèrement augmenté en raison des importations de produits agricoles de base, selon le responsable. .



L'Iran a exporté un total de 13,566 milliards de dollars vers ses partenaires commerciaux au cours de la période mentionnée.



Le pays a exporté un total de 4,79 millions de tonnes de marchandises d'une valeur de plus de 1,75 milliard de dollars vers la Communauté des États indépendants au cours de la dernière année iranienne (mars 2019-mars 2020) pour enregistrer une augmentation de 133% de la valeur par rapport à l'année précédente, selon le porte-parole de l'Administration des douanes de la République islamique d'Iran (IRICA).



«Nos principales destinations d'exportation dans la région de la CEI étaient la Russie avec plus de 457 millions de dollars, l'Azerbaïdjan avec 429 millions de dollars et l'Arménie avec 231 millions de dollars», a déclaré Rouhollah Latifi en septembre.

Le responsable a noté qu'environ 1,17 million de tonnes de produits d'une valeur de 1,56 milliard de dollars ont été importés des États de la CEI l'année dernière, enregistrant une baisse de 10 pour cent d'une année sur l'autre.



La Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, l'Ouzbékistan, le Bélarus, le Tadjikistan, le Kirghizistan, le Kazakhstan et la Moldova sont des membres permanents et le Turkménistan a le statut d'observateur dans la CEI.

