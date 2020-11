Zarif-Lavrov ont discuté du PGAC et du Haut-Karabakh

Moscou (IRNA)- Les ministres iranien et russe des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif et Sergueï Lavrov, se sont entretenus par téléphone ce mardi. Ils abordé d’importantes questions régionales dont notamment le Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) , le conflit du Haut-Karabakh et la Syrie

Selon IRNA, Dans un communiqué émis ce mardi 24 novembre, le ministère russe des Affaires étrangères faisant référence à la conversation téléphonique entre Javad Zarif et Sergueï Lavrov a déclaré : « Les ministres iranien et russe des Affaires étrangères ont discuté par téléphone de la situation actuelle dans la région du Haut-Karabakh, des efforts de la Russie pour parvenir à un cessez-le-feu complet dans la zone du conflit, ainsi que de la nécessité d'une assistance humanitaire aux habitants touchés par la guerre. » Toujours lors de cette conversation téléphonique, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur d'autres questions clés, notamment la situation en Syrie, dans le golfe Persique et au Yémen, et la crise afghane. Les deux hauts diplomates se sont également penchés sur d'autres sujets d'intérêt commun en particulier la coopération irano-russe sur la scène internationale et l'accord international nucléaire de 2015 (PGAC). Au cours de cette conversation téléphonique, les deux hommes ont insisté sur le retour de toutes les parties signataires du PGAC à la pleine mise en œuvre des obligations liées à l'accord international endossé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité.