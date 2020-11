716 tonnes de drogue saisies par l’Iran au cours des 8 derniers mois

Selon le site d'information de la Police (NAJA), le général Qassem Rezaï s’exprimant mardi 24 novembre, en marge d'une visite sur le Complexe de la police anti-stupéfiants, a ajouté: « Le nombre d'opérations menées dans ce domaine montre la conviction et la détermination de notre pays à lutter contre le trafic de drogue à l’intérieur et sur les frontières. »

« L’intervention militaire des pays occidentaux en Afghanistan a pour but de priver le peuple musulman de ce pays de confort et de sécurité, mais cela aura un impact négatif sur le monde entier », a-t-il déploré.

« Les nations européennes et américaines ne sont-elles pas conscientes des crimes de leurs gouvernements!? L'ONU ne devrait-elle pas intervenir sérieusement!? Les pays occidentaux n'ont fait qu'accroître les meurtres, les pillages et les humiliations pour les Afghans et les ont transformés en producteurs de drogue », a-t-il encore ajouté.

Plus loin dans ses déclarations, le haut responsable des forces de l'Ordre de la RII a appelé d'autres pays à aider l’Iran dans la lutte contre la drogue.

« Au cours des huit premiers mois de cette année, 152 affrontements armés ont eu lieu avec des gangs de passeurs, au cours desquels 47 trafiquants ont été tués et 27 autres blessés.

Les affrontements ont couté la vie à 4 agents des forces de l'Ordre de la RII. Nous avons également porté un coup financier à des réseaux de passeurs, estimé à plus de 217 milliards de dollar », a-t-il fait savoir.

