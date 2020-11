Mohammad Ali Gueraï affiche un brillant bilan avec ses médailles de bronze mondiales et Hamid Sourian est détenteur de 7 médailles d'or mondiales et olympiques

Dans un autre sondage de l’UWW pour choisir le lutteur libre le plus populaire au monde, Hassan Yazdani de notre pays arrive le premier et devient le plus populaire de la planète Lutte libre avec la majorité des voix.

