Les ennemis cherchent toujours à détruire le Basij (l’ayatollah Khamenei)

«Basij est une grande et brillante relique du défunt Imam, une manifestation du pouvoir national et une démonstration de pureté, de sincérité, de perspicacité et de lutte,» a déclaré mercredi l'ayatollah Khamenei dans un message à l'occasion de l'anniversaire de la journée du Basij.



«En défendant le pays, son indépendance et sa stabilité, en fournissant des services vitaux à l'échelle nationale, en dirigeant des activités scientifiques et des nouvelles technologies, dans des approches valorisées et en créant une atmosphère spirituelle, c'est le nom de Basij qui apparaît et la présence de Basij qui attire l'attention», a écrit le Leader.

Il a appelé les forces du Basij à se concentrer davantage sur la mise en échec des complots de l’ennemi et a souhaité que leurs efforts soient couronnés de succès.

