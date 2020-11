L'Iran prévoit d'acheter 18 millions de doses de vaccin COVID-19

Le ministre de la Santé, Saeed Namaki, a déclaré cette semaine que le pays chercherait à acheter 18 millions de doses de vaccin, ajoutant que chaque individu aura besoin de deux doses du vaccin Covid-19 pour renforcer l'immunité contre la contagion, ce qui signifie que l'accord d'achat du ministère de la Santé pourrait protéger 11 % de la population du pays.



Le ministre a noté que l'achat se fera par différents canaux.



"Nous parlerons à deux ou trois pays d'un accord de production conjointe pour utiliser leurs données scientifiques", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était également optimiste quant aux quatre entreprises iraniennes avec des vaccins en cours de développement.



Il a exprimé l'espoir que deux des entreprises mentionnées recevront bientôt l'approbation de mener des essais sur l'homme et le début des essais dans quelques jours.



Si les entreprises locales reçoivent une autorisation, elles peuvent lancer la première phase des essais cliniques et injecter le vaccin aux humains.



Un total de 894 385 personnes ont jusqu'à présent contracté le coronavirus en Iran, dont plus de 46 000 sont décédées et plus de 625 000 se sont rétablies.

