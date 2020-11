L'Iran peut répondre aux besoins de la région et du monde «moins cher» (Rohani)

« Alors que nos ennemis cherchaient nous boycotter et isoler l'Iran, et en dépit de leurs tentatives de nous décevoir, pensent-t-ils !, nous assistons en une semaine à l'inauguration de 3 projets dont la valeur a été estimée à plus d’un mille milliard de dollars », se félicite Hassan Rohani qui s’exprimait ce jeudi 26 novembre à l’occasion d’une cérémonie d'exploitation pour le ministère du Pétrole dans le cadre des plans nationaux.

Il a poursuivi: « Pour ceux qui s’occupaient de tramer des plans sinistres contre la nation iranienne pendant cette période, il est incroyable que nous inaugurions un plan et un projet importants ayant une valeur de plus d’un milliards de dollars en Iran et cela en un jour ! »

Hassan Rohani a déclaré que les États-Unis n’ont jamais pu empêcher la République islamique d’importer de la technologie.

« Bien que les sanctions aient provoqué des problèmes mais elles n’ont jamais pu entraver le développement et les progrès de l’Iran », a renchéri le Chef du pouvoir exécutif iranien.

Il a également plaidé pour l’interaction constructive d’ « un Iran puissant » dans les domaines économique et commercial avec le monde.

L'Iran fait l'objet d'une série de sanctions imposées par les États-Unis depuis 2018, lorsque le Président sortant Donald Trump a retiré Washington de l'accord historique nucléaire de 2015.

