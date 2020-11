Construction de plates-formes pétrolières et gazières : l'Iran autosuffisant

Hossein Dehghan s’exprimant à l’occasion d’une interview avec l’IRNA le jeudi 26 novembre, a qualifié l’ISOCIO de « manifestation de la certitude et du pouvoir iraniens dans la région. La mise en œuvre de ces projets, en plus de créer des emplois dans le pays, est également sources de rentrées importantes de devises pour la nation. À l'heure actuelle, plus de 500 emplois directs et indirects peuvent être potentiellement créés pour la construction de chaque plateforme pétrolière ou gazière du complexe d'ISOICO.

S’attardant sur le fait que dans le domaine de la construction navale, « nous avons maintenant atteint un niveau qui dépasse les connaissances de l'industrie maritime », il a poursuivi : « La plupart des équipements utilisés dans les plates-formes pétrolières et gazières sont de fabrication iranienne et l'un des honneurs de l'industrie nationale de Construction navale et d’ISOICO est que grâce à la coopération de nombreuses entreprises nationales, l’Iran est devenu autosuffisant sur ce plan. »

La Société iranienne de Construction navale et des industries offshore (ISOICO) a été construit en 1973 afin de répondre aux besoins du marché de la réparation et de la construction de navires, à 37 km à l'ouest de la ville portuaire de Bandar Abbas au sud.

