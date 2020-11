Une ONG iranienne élue meilleure organisation du monde dans la lutte contre le cancer

Parmi 1100 organisations membres de l'UICC, l'ONG iranienne Mahak et quatre autres organisations de Singapour, du Kenya, du Nigéria et de Chypre ont été sélectionnées comme finalistes pour le prix de la campagne de sensibilisation contre le cancer et à la fin, l'ONG Mahak a pu remporter ce prix international dans la lutte contre le cancer.

Des analyses de l'Union Internationale du Contrôle du Cancer (UICC) montrent que les actions de l'ONG iranienne Mahak en 2020 étaient les plus efficaces parmi les organisations de 170 pays du monde dans la sensibilisation sur le cancer et dans la création des partenariats entre différents couches de la société, au niveau national, régional et mondial.

"L'ONG Mahak s'efforce d'ctiver les capacités de la société civile, répondre aux préoccupations et aux problèmes liés aux maladies, et de sensibiliser toutes les couches de la société sur le cancer pédiatrique, dans le but de parvenir à une détection précoce du cancer, qui offre un traitement moins douloureux, moins coûteux et plus efficace pour les patients.", a déclaré Arasb Ahmadian, DG de Mahak.

