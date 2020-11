La Marine iranienne un point d'ancrage pour la sécurité régionale

Dans le calendrier iranien, le 7 Azar a été nommé le jour de la Marine pour commémorer la grande victoire de l'Opération maritime Morvarid (Perle) durant la guerre imposée (1980-1988). Au cours de cette opération (28-29 novembre 1980), toute la marine du régime Baath de Saddam a été anéantie dans une seule journée.

Dans un communiqué félicitant le jour de la Marine, le ministère iranien de la Défense a déclaré: "C'est une occasion parfaite pour honorer et glorifier les héros marins de la marine de la République islamique d'Iran et commémorer le souvenir des martyrs héroïques de cette force surtout les martyrs de la frégate Peykan."

"Aujourd'hui, plus de 40 ans après cette glorieuse opération, la réputation de dissuasion des forces armées de la République islamique d'Iran a résonné dans le monde entier. La Marine iranienne est un point de confiance et de réconfort de la nation iranienne, un point d'ancrage de stabilité et de sécurité durable dans la région stratégique du golfe Persique, du détroit d'Ormuz et de la mer d'Oman.", poursuit la déclaration du ministère iranien de la Défense.

La déclaration du ministère iranien de la Défense insiste sur la perfection des équipements localement fabriqués de la Marine iranienne au cours de ces dernières années et a mis en relief la coordination et la fraternité entre la Marine de l'Armée et la Marine du CGRI.

