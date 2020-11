Mohsen Fakhrizadeh était une figure clé dans la lutte de l'Iran contre le coronavirus (ministre de la Défense)

S'adressant à la télévision d'État vendredi, Hatami a déclaré que Fakhrizadeh était le chef de l'équipe qui a développé l'un des premiers kits iraniens pour le diagnostic du coronavirus.

Selon le ministre de la Défense, Fakhrizadeh était vice-ministre et chef de l'Organisation iranienne de recherche et d'innovation pour la défense.

«Il avait un excellent profil scientifique et une longue expérience des innovations en matière de défense. Il a formé de nombreux étudiants et ses travaux dans le domaine de la défense sont énormes et fructueux », a-t-il ajouté.



«Il a été un élément efficace des innovations en matière de défense. Ce que l'ennemi a fait est clair: il vise partout où une mesure efficace est prise pour la nation iranienne », a-t-il déclaré.



«Le secteur de la défense, en tant que terrain totalement efficace pour le peuple iranien, a toujours été ciblé et attaqué par l'ennemi», a ajouté Hatami.

