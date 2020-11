L’Ambassade d'Iran en France appelle la communauté internationale à condamner l'assassinat du physicien atomiste Fakhrizadeh

Selon l'IRNA, l'ambassade de la République islamique d'Iran en France condamnant l'attaque terroriste contre la voiture transportant le défunt martyr Mohsen Fakhrizadeh, éminent savant atomiste iranien, a déclaré : « De tels actes criminels, non-seulement, ne perturberont pas la détermination de l’Iran et de son peuple, face aux malveillants et aux rancuniers mais encore, mais encore il rendront notre brave plus déterminée à chercher le développement et le progrès en science et en technologie. »

Mohsen Fakhrizadeh, très haut scientifique atomiste iranien travaillant pour le secteur de la Recherche et de l’Innovation du ministère de la Défense, a été lâchement assassiné hier vendredi alors qu’il se trouvait dans son véhicule en banlieue de la capitale Téhéran. Les autorités iraniennes ont pointé du doigt Israël déjà impliqué dans de nombreux actes terroristes visant l’Iran.

L'ambassade iranienne en France a souligné : « On s’attend à ce que la communauté internationale, en particulier les pays européens, condamnent fermement cet acte terroriste barbare »

Elle a appelé la communauté internationale à condamner fermement le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, quels qu'en soient les auteurs, les lieux et les buts, « indépendamment des doubles standards ».

« Des terroristes ont assassiné aujourd’hui un éminent scientifique iranien. Cette lâcheté – avec des indications sérieuses du rôle d’Israël – montre le bellicisme désespéré de ses auteurs », a posté hier le Chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, sur Twitter.

Le ministre iranien des A.E. a également appelé la communauté internationale à mettre un terme à ses « honteuses positions ambigües » et à condamner cet acte terroriste.

