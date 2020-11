Toute réforme dans l'accès des inspecteurs de l'AIEA aux sites iraniens nécessite «une décision des autorités au plus haut niveau» (OIEA)

Téhéran (IRNA) - Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Behrouz Kamalvandi, a déclaré que toute révision dans l’accès des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) nécessite une prise de décision des autorités au plus haut niveau et souligné : « S’agissant des accès, nous veillons à ce qu’ils soient dans ses limites définies et normales. »

Selon l'IRNA, Behrouz Kamalvandi réagissant à l’assassinat lâche du physicien de haut rang iranien, à l’occasion d’une interview accordée samedi 28 novembre à l’IRNA a déclaré : « Le Martyr Fakhrizadeh avait une maîtrise et un doctorat en physique nucléaire, mais son travail principal au ministère de la Défense était axé sur la Recherche et l’Innovation au service de l'industrie de la Défense, qui est diversifiée dans tous les domaines. »