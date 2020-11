Un photographe iranien remporte la médaille d'honneur au Festival du film de Londres

Racht (IRNA)-L’Iranien Mostafa Nodeh, le photographe de bon goût de Guilani (Nord) vient de remporter le badge honorifique du prestigieux ND AWARDS 2020 du Festival de Londres pour ses deux photographies, ayant pour titre « Pensée perturbée » et « Chemin » dans les sections Rue et Concept.

Dans une interview avec IRNA, Mostafa Nodeh a déclaré que la « Pensée perturbée » était une photo représentant un agriculteur originaire de la province de Guilan prise plus précisément dans la région Amarlou de Roudbar. « La même photo a atteint la finale du concours américain Lensculture et a récemment été exposée dans une exposition en hommage à la mémoire du grand cinéaste iranien, Abbas Kiarostami à Toronto », a-t-il ajouté. L'artiste iranien qui a enchainé des succès internationaux a déclaré que 3 162 photographes de 105 pays avaient également participé au Festival international des « Fine Art » en Russie. M.Nodeh a également noté que sa photo, intitulée «Le chemin», a récemment été présentée sur la couverture du catalogue du Festival international de Russie 35AWARDS.