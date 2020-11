Le rayonnement de la diplomatie scientifique et universitaire de l'Iran dans le monde

Mohammad Javad Dehghani a ajouté: "Le développement de partenariats scientifiques au niveau international et la diplomatie scientifique est l'une des principales politiques de la République islamique d'Iran, et le système d'enseignement supérieur du pays y met un accent particulier."

"Selon les études et les analyses extraites de la base de données Scopus, la part de la diplomatie scientifique de l'Iran dans la science mondiale a atteint 31% en 2020. En comparant ce chiffre avec les statistiques des années 2018 et 2019, nous pouvons conclure que la République islamique d'Iran a enregistré un taux de croissance de 14% dans la diplomatie scientifique et universitaire. L'Iran possède le taux de croissance le plus élevé dans les domaines scientifiques.", a souligné le directeur de la base de données des citations scientifiques du monde islamique (ISC).

Selon ce responsable iranien, le volume des contributions scientifiques des chercheurs du pays au monde au cours des 10 dernières années est passé de 17% en 2011 à 31% en 2020.

"Après l'Iran, la Pologne, le Royaume-Uni et Taiwan ont enregistré la plus forte croissance de la diplomatie scientifique. Parmi les pays islamiques, la Malaisie a connu la croissance la plus élevée après l'Iran.", a précisé Dehghani.

